Special futsal al palacalcetto di Bibbiena

Arezzo, 16 febbraio 2024 – Lunedì 19 febbraio dalle 14 al Palacalcetto Casentino a Bibbiena si terrà la terza tappa di un bellissimo torneo di calcio inclusivo che sta facendo il giro della provincia di Arezzo.

Promosso dalla UISP Arezzo da una serie di squadre formate da ragazzi con disabilità, l’evento ha ottenuto il patrocinio e la collaborazione del Comune di Bibbiena. Francesca Nassini Assessora allo Sport commenta: “Ringrazio la UISP e il Pala calcetto con il suo Presidente Ciro Cuomo che hanno messo a disposizione la struttura gratuitamente per la terza tappa di questa bellissima manifestazione che parla di cura, socialità e sport e dello sport come mezzo di inclusione vera.

Sono onorata che il nostro territorio sia stato scelto per ospitare la manifestazione promossa dalla UISP”. Marisa Vagnetti, Presidente del Comitato Territoriale Uisp di Arezzo spiega: “La nostra associazione coinvolge tante società e migliaia di sportivi in ambito amatoriale e siamo da sempre in prima linea per la promozione dello sport per tutti e delle tematiche ad esso correlate, quali inclusione, antirazzismo e aggregazione.

Quella dello Special Futsal è un appuntamento mensile per sette squadre dedicate ai ragazzi con disabilità che si ritrovano e fanno dei tornei con classifica.

Quest’anno abbiamo cercato di farlo anche a Bibbiena, ci piaceva l’idea di poterlo fare in modo itinerante nella nostra provincia per sensibilizzare la popolazione e spingere ancora di più sulle nostre attività. Come UISP stiamo facendo un grande lavoro per l’inclusione che vorremmo ampliare e approfondire ancora di più.

L’obiettivo è quello di coinvolgere anche le ragazze con disabilità e stavamo pensando ai tornei di bocce. Ringrazio l’amministrazione e i gestori del pala calcetto per la disponibilità a fornire i locali in modo gratuito”.

Ciro Cuomo Presidente della struttura bibbienese commenta: “Per noi è stato un piacere poter partecipare attivamente all’organizzazione di questa manifestazione. Anche noi siamo molto vicini a queste tematiche e ci stiamo lavorando in modo costante.

Organizziamo durante l’anno vari tornei e campionati invernali e i temi dell’integrazione e dell’inclusione ci stanno molto a cuore. Abbiamo persone di diverse etnie che frequentano regolarmente le nostre attività e questo ci rende più forti anche sul piano sociale.

Ci è piaciuta l’idea di sostenere questa manifestazione dando il nostro pala calcetto che tra le altre cose è dedicato al nostro Claudio Gambineri ex giocatore e fondatore del calciatore del calcio a 5”.