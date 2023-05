Spareggio playout Salta Sansepolcro La sede è da stabilire

TERRANUOVA

Grosseto-Terranuova Traiana non si giocherà a Sansepolcro. Non c’è pace per la gara valida per i play-out del girone E in programma questa domenica. La Lega Nazionale Dilettanti ha infatti stabilito che il 14 maggio al Buitoni si terrà l’incontro tra Montegiorgio e Notaresco, squadre impegnate nei play-out del girone F. Tutto da rifare, dunque, a pochissimi giorni dall’atteso match. Entrambe le società, in queste ore, sono in contatto tra loro con l’auspicio che l’impianto indicato dalla Lnd possa mettere tutti d’accordo, o quantomeno non scontentare nessuno. Salgono nel frattempo le quotazioni per il Muzi di Orvieto, ma non resta che attendere la comunicazione ufficiale, che con tutta probabilità arriverà oggi in giornata. Intanto al Matteini proseguono come di consueto gli allenamenti e stavolta è Lautaro Schinnea (nella foto) a suonare la carica in vista dello spareggio: "Sarebbe stato meglio vincere con il Seravezza, perché avremmo avuto qualche possibilità in più per giocare i play-out in casa. Purtroppo è andata così e dobbiamo concentrarci sulla prossima sfida. A gennaio ci davano per morti, mentre domenica ci giocheremo la salvezza con il Grosseto senza paura".

Francesco Tozzi