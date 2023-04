Sorbini non basta al Casentino Academy

Esce di scena dai playoff di Promozione il Casentino Academy. Lo spareggio che metteva in palio un pass per la finale contro la Sansovino – in programma domenica 16 aprile – si è risolto in favore dei senesi del Torrenieri. E dire che il Casentino Academy era passato in vantaggio con Sorbini poco dopo la mezz’ora del primo tempo. Poi nella ripresa Laruccia pareggia al 55’ e D’Aniello firma il sorpasso che vale il passaggio del turno. Per il Casentino Academy resta la soddisfazione per una grande stagione. Per quanto riguarda le gare play out si salvano sia il Subbiano e il Pienza che batte ai supplementari il Badesse 3-1. Per i gialloblù di Andrea Bendetti la stagione (tribolata in campionato e soddisfacente in coppa fino alla finale) si chiude con la salvezza frutti del pari per 0-0 contro il San Quirico.