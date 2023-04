Sonora Rally, Lucci tenta l’impresa

"L’obiettivo è quello di vincere il mondiale". Non usa mezzi termini Gabriele Minelli, il team manager di Paolo Lucci, il pilota di Castiglion Fiorentino che con il suo secondo posto alla Dakar 2023 ha fatto sognare i suoi fan e che ieri è partito per la prima tappa al Sonora Rally, la quarta tappa del mondiale di rally che andrà avanti per 7 giorni. Lucci dopo il successo al rally dei rally, cioè la Dakar, e ad Abu Dhabi dove, nonostante l’infortunio al polso, è riuscito a strappare il secondo posto che significa, nella classifica generale del mondiale per la sua categoria, il primo posto in assoluto con un discreto distacco sul secondo. "Il leone castiglionese è carico e vuole vincere", ci dice al telefono Minelli costantemente aggiornato sulla gara di Lucci di cui riporta i momenti salienti nella sua pagina Facebook. "In queste settimane Paolo si è ripreso dell’infortunio e si è allenato duramente tornando al 100% dela sua condizione fisica: sentiamo di essere competitivi ed è per questo motivo che vogliamo arrivare primi al mondiale".