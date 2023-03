Sono già sette i pullman dei gruppi organizzati La prevendita prosegue fino a domani alle 19

Sono saliti a sette i pullman reperiti dai gruppi organizzati della curva sud in vista della trasferta di domenica a Livorno. Gli Ultras si stanno dando da fare in questi giorni per permettere a quanti più tifosi possibili di raggiungere l’Ardenza in maniera organizzata. Ai sette mezzi vanno aggiunti i due pullman rispettivamente da ventotto e sedici posti di Orgoglio Amaranto più qualche altro pulmino. Il resto si muoverà con auto private. La prevendita proseguirà fino alle 19 di domani sia sul circuito online Vivaticket che nei punti vendita autorizzati Tabaccheria Veri, Snai Vincendo e Punto Snai. La proiezione, stando al flusso di acquisto dei tagliandi, è che saranno almeno 600 i tifosi amaranto presenti nel settore ospiti dello stadio Picchi. Il Livorno ha messo a disposizione circa 1500 biglietti.