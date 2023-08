Simone Biagi lascia Montevarchi per il Latina, addio a un "fedelissimo" Simone Biagi, uno dei "fedelissimi" del Montevarchi, lascia la squadra retrocessa e si accasa al Latina mantenendo il professionismo. Ritrova il bomber Sulayman Jallow che nel 2021 trascinò la squadra in Serie C.