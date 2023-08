Si sfidano Pistoia, Pesaro e Napoli

Dopo il successo della prima edizione, la Dukes Sansepolcro, fresca della promozione in serie C, si accinge a organizzare il quadrangolare con squadre di serie A. Sabato 9 settembre alle 18 si affronteranno Estra Pistoia e Gevi Napoli, mentre alle 20,30 sarà la volta degli ospiti romeni del Cos Voluntari contro Pesaro. Un’opportunità non indifferente, questa, che permetterà di ammirare le squadre che vorranno dire la loro nel prossimo torneo di serie A. Coach Maurizio Buscaglia, da Pesaro, presenterà anche il nuovo acquisto Gavin Schilling che indosserà la casacca numero 34 nel roster della Carpegna Prosciutto Basket Pesaro; da Napoli risponderanno con lo statunitense Tariq Owens, centro di 208 cm nato nel 1995 a Utica, New York, mentre da Pistoia arriverà anche un gran pubblico che ha superato del 150% gli abbonamenti della scorsa edizione. Dalla Romania, prima squadra straniera ospite al Palasport biturgense, giungerà, dopo aver conquistato il quarto posto nella serie A, il Cos Voluntari. Alle finali di domenica 10 settembre accederanno le due vincenti gli scontri diretti.