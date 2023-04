Si presenta il progetto per le famiglie

In occasione dei cento anni dell’Arezzo calcio e dei sessanta delle Farmacie comunali di Arezzo verrà presentato il progetto "Cicogna amaranto" rivolto alle famiglie con bambini e bambine nati nell’intero 2023. Il progetto sarà illustrato martedì alle 11,30 all’interno della sala stampa della stadio, Saranno presenti l’amministratore delegato amaranto Sabatino Selvaggio, il presidente delle Farmacie comunali di Arezzo Francesco Francini e l’amministratore delegato delle Farmacie Massimo Sisani. Proseguono, dunque, le iniziative collaterali per i 100 anni del club di viale Gramsci che darà il via ufficiale alle celebrazioni del centenario lunedì 17 aprile alle 18,30 in Corso Italia. Nel frattempo prosegue il contest riservato ai tifosi per la scelta della seconda maglia che la squadra indosserà nella prossima stagione. Nelle scorse settimane sono arrivati i primi elaborati e bozzetti tra i quali verrà scelto il vincitore.