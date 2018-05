Arezzo, 5 maggio 2018 - E’ terminata Martedi 1 Maggio la 35° Edizione del Torneo di pallacanestro giovanile Guido Guidelli che ha portato ad Arezzo 850 tra atleti, arbitri ed ufficiali di campo che si sono sfidati in tre giorni intensi di partite e divertimento. L’evento non è stato solo basket giocato in senso stretto, il momento principale della manifestazione è stata infatti la serata di premiazione di Lunedi 30 Aprile impreziosita, come è oramai consuetudine, dall’esibizione del Gruppo Musici della Giostra del Saracino che ha portato il saluto della nostra città a tutti i partecipanti ed ai loro accompagnatori presenti al Palasport Estra che ha fatto registrare un colpo d’occhio davvero speciale con una moltitudine di colori sulle tribune. Per questa edizione ad attirare le attenzioni del pubblico è stata la squadra del Tam Tam promotrice di una lunga e dura lotta sui diritti sportivi dei cittadini stranieri residenti in Italia ottenendo un grandissimo risultato etico e politico.

Per questo non poteva mancare un premio speciale a Massimo Antonelli ex giocatore di Serie A, promotore del progetto Tam Tam il cui obiettivo è generare un impatto positivo sulla vita dei ragazzi e sullo sviluppo delle comunità immigrate con una particolare attenzione all’inclusione sociale e alle pari opportunità attraverso la sua attività sportiva e sociale. Dal punto di vista strettamente sportivo il Trofeo Guidelli categoria Under 14 è stato conquistato dalla Oxygen Basket Bassano che ha battuto in finale DBS Roma, nella categoria Under 13 successo per lo Sporting Portici sulla Pallacanestro Vado Ligure, infine per quanto riguarda l’Under 12 la vittoria è andata al DBS Roma che si aggiudicato il derby capitolino contro la Romana Basket. Per quanto riguarda le squadre della Scuola Basket Arezzo, terzo posto per l’Under 12 Nova Verta che ha perduto un solo incontro in semifinale contro i vincitori della DBS Roma, positive anche le esperienze della Galvar Under 14, giunta al sesto posto e della Under 13 nona con un bilancio di due vittorie ed altrettante sconfitte. Soddisfazione per la società amaranto per la riuscita dell’evento che ha calamitato l‘attenzione della pallacanestro giovanile italiana sul nostro territorio capace di ospitare ben 80 partite in soli tre giorni, permettendo ai ragazzi partecipanti di confrontarsi con realtà nuove. Doverosi i ringraziamenti a tutti gli enti patrocinanti, la Regione Toscana, i Comuni di Arezzo, Castiglion Fibocchi, Castiglion Fiorentino e Civitella in Val di Chiana che hanno supportato lo svolgimento dell’evento, al main sponsor Amen ed ai partner LFI, Teletruria e Marino Fa Mercato che hanno permesso l’ospitalità del Tam Tam Basketball, alla Caritas Diocesana che ha favorito il trasferimento dei ragazzi grazie alla concessione di un pulmino, al Dr. Mauro Guidelli, figlio dell’indimenticato Guido, che non fa mai mancare l’apporto della famiglia alla manifestazione, infine un ringraziamento anche al Valdambra Valdarno Sporting per il supporto logistico e la partecipazione di alcuni ragazzi che hanno vestito la maglia amaranto per l’occasione. Una menzione particolare per la Federazione Italiana Pallacanestro per l’organizzazione degli arbitri e degli ufficiali di campo che è stata impeccabile. Adesso l’appuntamento è fissato per il 2019, quando il Trofeo Guido Guidelli, tra i più longevi tornei di basket giovanile italiani toccherà la 36° Edizione.