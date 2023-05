Sfilano i bolidi: spettacolo per le vie della città

Dopo le corse storiche già andate in scena a Sansepolcro, sabato sarà la volta della "Perugina". E’ stata infatti presentata a Palazzo delle Laudi l’edizione 2023 della storica "Coppa della Perugina" che farà tappa, sabato 13 maggio, nella città pierfrancescana. La manifestazione, che si svolge dal 1924, prende il via oggi e si concluderà a Perugia domenica 14 maggio. Assieme al sindaco Fabrizio Innocenti e all’assessore Francesca Mercati, a illustrare la partecipazione in città della storica manifestazione, c’erano i rappresentanti del Club Auto Moto Storiche Altotevere e del neo ricostituito Cral Buitoni, che hanno illustrato, nel dettaglio, il programma della manifestazione che avrà eccezionalmente come tappa la Città di Piero. Il corteo delle auto si dirigerà a Sansepolcro con fermata intermedia al Castello di Solfagnano per una breve visita. Sansepolcro accoglierà i partecipanti per un incontro con la città dove, dopo, seguirà il pranzo. L’arrivo delle prime auto storiche è previsto alle 11,30 con il corteo che entrerà nella città pierfrancescana da sud e sfilerà da Porta Romana, arrivando al centro cittadino dove si fermerà fino al primo pomeriggio. Un’occasione importante per Sansepolcro che godrà del passaggio di una manifestazione di grande pregio contando sulla presenza di molti turisti. E’ stata inoltre comunicata la ricostituzione del Cral Buitoni con l’obiettivo di realizzare, quanto prima, un Museo dedicato all’azienda nata a Sansepolcro nel 1827.

Fabio Patti