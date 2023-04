Settembrini non si ferma: "Voglio lo scudetto"

di Luca Amorosi

"È stato l’annata perfetta, anche se non sono mancate le difficoltà". Alla ripresa degli allenamenti dopo il trionfo con la Pianese che ha significato matematica vittoria del campionato, ha parlato il capitano Andrea Settembrini. Aretino doc e tifoso amaranto, è arrivato in estate con gli occhi lucidi e con la stessa commozione è giunto quasi alla fine di una stagione in cui è stato centrato l’obiettivo dichiarato per la gioia di una città intera.

"Ho ripensato – dice Settembrini – a quando ho firmato, ai dubbi nello scendere di categoria, al progetto della società. Poi il pensiero è tornato a quel 25 aprile 2004, quando abbiamo vinto la C e io ero lì a festeggiare. È un’emozione indescrivibile, come lo è vestire questa maglia". Settembrini ha creduto fin da subito che fosse possibile raggiungere il traguardo: "Vincere non è mai facile, però da quando abbiamo iniziato e ho visto il gruppo che si stava creando, quanto i ragazzi hanno legato e come si allenavano, ho capito che potevamo farcela".

Il marchio del capitano su questa stagione trionfale è andato al di là di quanto dicano i freddi numeri: "Credo di aver dato ai miei compagni il segnale di non mollare mai lavorando sempre al massimo in ogni allenamento, anche quando ho avuto qualche acciacco fisico. Non ho fatto molti gol ed è un peccato, ma non ho mai segnato molto in carriera. A ben vedere, però, ho fatto tanti assist e anche questo conta".

La stagione, nel frattempo, non è finita perché mancano ancora tre turni di campionato e la poule scudetto: "Dopo tanti mesi vissuti al massimo e alcuni momenti molto delicati è normale che emerga un po’ di stanchezza fisica, ma soprattutto mentale. Non sarà scontato riuscire a mantenere lo stesso piglio degli ultimi mesi, però vestire il tricolore nella prossima stagione sarebbe un ulteriore motivo di vanto, quindi daremo il massimo".

A proposito di momenti delicati, il capitano amaranto ne cita due su tutti: "Personalmente la sconfitta che mi ha fatto più male è stata quella contro il Tau Altopascio in casa: dopo la vittoria di Piancastagnaio perdere fu davvero un fulmine a ciel sereno per come andò la partita. Dopo la sconfitta di Terranuova, invece, ci siamo guardati in faccia e ci siamo detti che serviva una svolta".

Svolta che poi è effettivamente arrivata ed è culminata con le otto vittorie consecutive e il successo decisivo di domenica scorsa. "La conferma che avevamo cambiato passo – precisa il capitano – fu a Ponsacco, se vogliamo l’estremo opposto di Terranuova".

Settembrini poi manda un bel messaggio ai tifosi che si stanno chiedendo se sarà sempre lui a portare la fascia di capitano al braccio anche in serie C: "Spetta al direttore fare tutte le valutazioni del caso, ma la scelta che ho fatto in estate è anche una scelta di vita: vorrei chiudere ad Arezzo la mia carriera e ho un sogno ancora più grande nel cassetto da quando ho firmato, vale a dire riportare la mia squadra del cuore in B".