Settembrini e Gaddini non al meglio Le possibili scelte verso Poggibonsi

E’ in programma questa mattina l’allenamento di rifinitura in vista della trasferta di Poggibonsi. Indiani deve fare i conti con un’infermeria abbastanza affollata. Settembrini e Gaddini non sono al meglio così come Poggesi e Damiani. Per capire chi di loro potrà rispondere alla convocazione sarà decisiva la seduta odierna anche se difficile che vengano rischiati considerato che la prossima settimana comincerà la poule scudetto che quindi servirà recuperare quante più pedine possibili. Per quanto concerne la formazione possibile che il tecnico scelga di fare ancora turnover.