Settembrini alza la coppa e brinda coi tifosi

arezzo

0

trestina

2

AREZZO (4-3-3): Viti 6,5; Pericolini 5,5, Polvani 6, Pretato 6, Zona 5; Foglia 6 (15’ st Castiglia 5,5), Damiani 6 (31’ pt Bianchi 5,5), Arduini 6 (11’ st Pattarello 5); Bramante 5 (29’ st Gucci 5,5), Persichini 5, Convitto 5,5 (36’ st Cantisani sv). A disp. Trombini, Poggesi, Settembrini, Gaddini. All. Indiani.

TRESTINA (3-5-2): Montanari P. 7; Cenerini 6,5, Grea 6,5, Della Spoletina 6,5; Belli 6 (23’ st Di Nolfo 6), Brevi 6,5, Gramaccia 7, Ceccuzzi 6,5 (36’ st Sensi sv), Lorenzini 6 (36’ st Bologna sv); Ferri Marini 6,5 (43’ st Bazzoffia sv), Di Cato 6,5 (11’ st Convito 6). A disp. Casillo, Montanari R., Laurenzi, Barbarossa. All. Farsi.

Arbitro: Scarpati di Formia (Romagnoli-Negro).

Reti: pt 33’ Di Cato; st 33’ Gramaccia.

Note: ammoniti Foglia, Brevi. Recuperi: 2’-5’. Spettatori 1788.

AREZZO – Settembrini stringe tra le mani la coppa per la vittoria del campionato e corre sotto la curva Sud a festeggiare con tutta la squadra. Lo stesso fanno Indiani e Giovannini, ringraziando il settore più caldo della tifoseria che ha tributato loro dei cori ad personam. Sono queste le istantanee più belle di un pomeriggio altrimenti grigio e non solo per il meteo. L’Arezzo, infatti, subisce la seconda sconfitta di fila contro il Trestina, anche questa del tutto indolore.

È prima del calcio d’inizio e dopo il triplice fischio, a ben vedere, che accadono le cose più rilevanti. Al momento dell’ingresso in campo gli umbri concedono la passerella ai giocatori amaranto come tributo per la vittoria del girone, mentre in tribuna e in curva Minghelli compaiono facce note: in curva Corrado "Bobo" Pilleddu si presta a foto e chiacchiere coi tifosi; in tribuna, invece, ecco i genitori di Lauro Minghelli, che hanno fatto la conoscenza del presidente Guglielmo Manzo. Più volte la curva che porta il suo nome lancia dei cori per Lauro. A giochi fatti, poi, la tanto attesa premiazione della Lnd, che consegna la coppa agli amaranto. L’Arezzo parte anche bene, sfiorando il gol prima con un destro a lato di Convitto, poi con un colpo di testa di Arduini da pochi passi.

La mancanza di stimoli però sgonfia pian piano il Cavallino, che alla mezz’ora subisce il vantaggio degli umbri con Di Cato, che batte Viti in uscita. Dopo l’intervallo gli ospiti sfiorano subito il raddoppio. L’Arezzo risponde con Bramante prima e Convitto poi, ma è il Trestina a trovare lo 0-2: Gramaccia trova prima la risposta di Viti, poi spinge il tap-in in rete. La partita in pratica finisce qua: un breve momento di disappunto, poi parte la festa, che proseguirà in Piazza del Comune.

Luca Amorosi