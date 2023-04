Settebello Amen Sba Evangelisti in vetrina

L’Amen Sba non si ferma e conquista contro la Mens Sana Siena la sua settima vittoria consecutiva. Una grande prestazione per i ragazzi di Marco Evangelisti in una difficile trasferta che finisce per 82 a 64. Inizio scoppiettante per i padroni di casa, l’Amen rimanere concentrata e punto su punto si porta al primo vantaggio con due canestri consecutivi di Veselinovic. Secondo parziale equilibrato con l’Amen che prova più volte a strappare ma alcuni errori banali sia in difesa che nelle palle perse non permettono ai ragazzi di coach Evangelisti di allungare.

L’esordio di Cutini con il suo impatto positivo e l’ispirato trio Rossi-Fornara-Toia favoriscono un mini break di 7-0 che manda la Sba in vantaggio al’intervallo 42-37. Nella ripresa l’Amen cambia decisamente passo. Negli ultimi dieci minuti Arezzo scappa a +23 dopo una tripla di Toia (49-72), i ragazzi di coach Evangelisti gestiscono il vantaggio accumulato respingendo il tentativo di rimonta della Mens Sana e la sfida finisce 82 a 64.