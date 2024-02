Serie D. Priore-Kequi. Montevarchi da pokerissimo

Il derby tra il Montevarchi e il Figline avrà pure un minore appeal rispetto alla partitissima tra i rossoblù e la Sangiovannese ma domenica prossima il valore del risultato è incommensurabile. Vincere, per l’Aquila, servirebbe ad accorciare la classifica allontanandosi dalla zona play-out ma anche gli ospiti non possono fallire l’appuntamento del Brilli Peri, dove si giocherà alle 14.30. Un eventuale k.o. della matricola allenata da Tronconi significherebbe, del resto, essere risucchiata pericolosamente in basso, dopo due terzi di stagione interpretati in sintonia con gli obiettivi societari.

Alla sfida che richiamerà un discreto pubblico sugli spalti, anche di parte gialloblù, le due formazioni approdano con un ruolino di marcia simile dall’avvio del girone di ritorno.

Sei i punti messi in carniere dai ragazzi di Calori, in serie utile da quattro giornate, uno in più dei figlinesi che tuttavia hanno segnato un numero superiore di reti, 27, contro le 25 subite, mentre l’attacco montevarchino ha fatto breccia in 22 circostanze a fronte di una retroguardia battuta 26 volte. Per far pendere la bilancia dalla propria parte gli aquilotti punteranno di nuovo sulla trazione anteriore, il modulo 4-4-2 con Priore e Keqi terminali offensivi sostenuti sulle fasce dall’ex Christian Rufini e da uno tra Boncompagni, altro ex, Boiga e Ciofi. In fase di possesso sarà riproposto l’assetto tattico garibaldino visto il 28 gennaio con il Follonica Gavorrano.

"Non possiamo accontentarci del pari", è il mantra recitato ogni giorno in allenamento dai rossoblù e, peraltro, anche la dirigenza ha chiesto sin dal derby maggiore concretezza.

Ogni torneo si decide in primavera e per tirarsi fuori dai guai l’Aquila deve cambiare passo, migliorando in primo luogo il ruolino di marcia tra le mura amiche. Rientrerà in difesa lo stopper Francalanci che ha scontato la squalifica. Il Montevarchi infine è quarto nel girone E di Serie D per numero di giovani del vivaio in organico. Si tratta di Boncompagni, Lucatuorto Casagni, Lorenzini e Croci.