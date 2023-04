Serie D: la corsa salvezza dei biancorossi

TERRANUOVA

La trasferta di Ghivizzano ha illuso il Terranuova Traiana, convinto fino all’ultimo di tornare a casa con il bottino pieno. L’1-1 non permette ai biancorossi di stare tranquilli, ma Simone Calori, analizzando la partita contro il Ghiviborgo, cerca di vedere il bicchiere mezzo pieno. Una sconfitta avrebbe segnato un punto di non ritorno. "Una grande prestazione, perché dovevamo dare continuità – ha spiegato l’allenatore – Siamo riusciti a gestire bene tutti gli episodi, ma potevamo fare meglio in alcune occasioni gol che abbiamo avuto. Molti avrebbero firmato per tornare a casa con un pareggio, dispiace soltanto che la partita ha espresso altro. In alcune occasioni non bisogna essere più fortunati, ma più decisi". Il riferimento è alle innumerevoli opportunità di segnare che Sacconi e soci si sono fatti sfuggire nel corso della gara, non riuscendo a centrare lo specchio della porta se non grazie alla rete di Gautieri.

"Non ci voleva – ha aggiunto il tecnico – un rigore a 5 minuti dalla fine, ma non faccio drammi. Non sono quello che indica un colpevole, anzi, mi complimento con i ragazzi perché hanno fatto una grandissima partita. Anche chi è subentrato nel corso del match ha dimostrato di volerci essere e mi riferisco a Maloku, Meucci e Lautaro. Nelle prossime tre partite ci servirà questo spirito di gruppo perché avremo di fronte tre finali. Con il Grosseto ci aspetta una sfida difficilissima, visto che domenica scorsa ha perso con il Tau Altopascio". Il Grifone, dopo la sconfitta nel neutro di Poggibonsi, venderà cara la pelle domenica al Matteini. Tre punti separano le due compagini biancorosse.

Francesco Tozzi