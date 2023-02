Serie D, importante vittoria con il Trestina

SAN GIOVANNI

"Non dovevamo fallire l’appuntamento col Trestina. Abbiamo conquistato i tre punti, che i ragazzi hanno voluto col cuore, tanta determinazione e forte responsabilità. E’ stato un successo di squadra".

Aldo Firicano commenta così la vittoria della Sangiovannese coi bianconeri umbri, e aggiunge: "La sofferenza non è stata virtuale, ma vera. Ci ha preso la paura di non farcela, nonostante che abbiamo giocato bene e tenuto la sfida sotto controllo. Un nostro errore abbastanza grave nel primo tempo ha concesso loro l’opportunità di pareggiare. Avevamo avuto diverse occasioni per andare subito sul 3-1".

Il tecnico azzurro accenna ad un’azione contestatissima sul campo e dal pubblico: "Poi è successo qualcosa su un episodio non certo dubbio, e ne è scaturito il discutibile calcio di rigore che ha riaperto partita e che virtualmente mi sembrava chiusa". Firicano ancora: "Ci tengo a sottolineare il fatto importante che i ragazzi hanno saputo reagire, si sono ben comportanti fino all’ultimo secondo. Sono stati bravi. Non abbiamo rischiato tanto, però la paura di non vincere c’è stata, anche perché abbiamo fallito alcuni gol, fra cui quello con Caprio. Ma succede".

C’è l’incertezza per la trasferta di domenica a Poggibonsi (14,30), per l’infortunio del capitano Rosseti e di qualcuno che era in diffida. Firicano conclude: "Questo campionato è un qualcosa di pazzesco, perché ogni domenica offre sempre risultati che sconvolgono la classifica, che è diventata tutti contro tutti. Noi dobbiamo però pensare solo a fare punti e dopo potremo anche guardare quel che succede negli altri campi". Il capitano Niccolò Rosseti, uscito dal campo al 30’ del primo tempo, sul suo infortunio ha detto: "Il muscolo del polpaccio sinistro mi fa ancora male. Speriamo che con le cure possa recuperare. Il medico Giuseppe Guaglio mi ha già controllato".

Giorgio Grassi