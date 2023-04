TERRANUOVA

Per molti commentatori è la rivelazione del Terranuova Traiana di questa stagione. Alessandro Petrioli, esterno sinistro basso, 20 anni compiuti, ha già tre reti all’attivo, l’ultima segnata il 1 aprile in occasione di Terranuova-Flaminia. Domenica scorsa, nel match con il Grosseto, è subentrato ad Artini al 18’ della ripresa e nel finale ha sfiorato il gol del vantaggio per i padroni di casa. "Un pareggio importante quello contro il Grosseto – spiega Petrioli – che ci ha permesso di raggiungere il Città di Castello a 32 punti in classifica. Nonostante il gol subito nel primo tempo, siamo stati comunque capaci di gestire bene la seconda frazione di gioco. Dal mio punto di vista abbiamo fatto una buona gara perché avevamo di fronte una squadra che proviene da una grande piazza, quindi bene che sia finita sull’1-1. Questo ci consente di andare in Umbria a giocarci un’altra finale".

Petrioli ha fatto il suo esordio in biancorosso a settembre, ma è cresciuto nell’Olimpia Firenze. Nell’agosto 2017 entra nell’Academy del Perugia, mentre nel 2020 sbarca nella Juniores del Grassina. Con i rossoverdi, prima di arrivare a Terranuova, debutta in prima squadra collezionando 20 presenze su 22 giornate della stagione regolare. "Molto probabilmente – aggiunge il calciatore – il nostro futuro si deciderà questo fine settimana". A chi gli fa notare che nella classifica dei capocannonieri terranuovesi si trova secondo in coabitazione con Beducci dietro al capitano Sacconi, risponde: "Se i gol vengono, bene. È tutto guadagnato. L’importante è raggiungere l’obiettivo".

Francesco Tozzi