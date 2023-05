"La grande tensione e ansia sofferte nel finale, hanno lasciato il posto alla serenità con la salvezza - afferma il capitano degli azzurri Niccolò Rosseti- L’obiettivo della difesa della categoria l’abbiamo raggiunto con un finale thrilling, ma meritato e giusto. Indubbiamente nelle ultime partite abbiamo fatto solo pareggi, giocando sì col solito impegno, con tanta voglia di vittoria, ma vari fattori ci hanno condizionato, fra cui quelli degli errori nel finalizzare in rete le tante palle gol create". Il capitano aggiunge: "Forse una questione psicologica dopo le varie belle vittorie, ed aver girato con 21 punti. Con lo steso punteggio abbiamo anche terminato, ma ci hanno tolto i tre punti col Grosseto, e non poca sfortuna. Tutto ciò ci ha messo fuori strada. Se guardiamo l’intero campionato, e non solo alle ultime nove gare, riflettiamo che avremmo potuto fare meglio. Ribadisco che contava salvarsi, traguardo raggiunto. In campo siamo sempre scesi con la voglia di vincere, ma abbiamo commesso errori, è vero. Tanta sofferenza, ma la serie D è ancora la nostra categoria. E’ stato un campionato difficile, assai competitivo". Firicano con onestà dice: "Errori nostri". Oggi il gruppo azzurro si ritrova allo stadio col tecnico , e fra alcuni giorni ci sarà il rompete le righe. Una doverosa nota sul rapporto tifosi-società. Crediamo che la protesta del fine gara con la Mobilieri Ponsacco sia stata ingenerosa. Questa modesta società dal lato economico, sette anni fa ha evitato il fallimento della Sangio, assumendosi ogni onere, ed erano tanti, riportandola in salute. Perciò, evitiamo certi comportamenti ingiusti, quali quelli del dopo gara contro la Mobilieri Ponsacco, e che il rispetto verso i colori biancazzurri del loro creatore, Alfredo Merlini, esista sempre nella buona e cattiva sorte. Del resto i tifosi già a lungo lo hanno fatto. Elemento positivo: tutto, si è finalmente ricomposto fra società e tifosi, e già si sta provvedendo al prossimo torneo. Nessuna defezione dirigenziale, come si temeva. Fra giorni ci sarà un incontro decisivo con l’allenatore, se resta o va. Poi inizieranno i colloqui con i giocatori.

Giorgio Grassi