Sereni, verso la seconda vita del cuore amaranto Dopo una lunga carriera è vicino al Subbiano

di Matteo Marzotti

Potrebbe cominciare una nuova avventura per Samuele Sereni. Il difensore classe 1988 originario di Castiglion Fibocchi infatti dopo aver indossato la maglia della Sansovino è in procinto di iniziare una nuova esperienza. Già perchè Sereni è stato accostato negli ultimi giorni ad un club come il Subbiano, società che al netto delle difficoltà logistiche legate alla struttura e alla partenza di calciatori importanti (Undici, Rubechini, Ruggeri) vuole assolutamente ottenere come minimo una salvezza tranquilla e possibilmente stupire. Un po’ come era accaduto nella scorsa stagione quando riuscì ad arrivare fino alla finale di Coppa con il trofeo che sfumò proprio sul più bello.

Sereni, cresciuto nel vivaio dell’Arezzo e che in carriera ha giocato anche con Figline, Spal, Imolese, Pisa e non solo, era approdato alla Sansovino solo recentemente. La vittoria del torneo di Prima categoria e poi la ‘battaglia’ per salire ancora dalla Promozione. Adesso la nuova sfida che sembra delinearsi all’orizzonte agli ordini di Luca Giusti, nuovo tecnico dei gialloblù.

Intanto il Pratovecchio si muove senza sosta in sede di mercato. I rossoneri hanno ufficializzato il portiere Matteo Magi (classe 2000) che arriva in Casentino dopo l’esperienza con il Montagnano, il centrocampista Francesco Brogi (classe 1996) dal Poppi e l’attaccante Daniel Brunelli (classe 2002) dallo Stia. Ecco quindi sempre per il Pratovecchio e sempre a centrocampo Marco Ferro, mediano classe 2000 e Mirko Minucci, centrocampista classe 2000.

Per l’attacco il nome nuovo è quello dell’esperto Federico Bartolini, classe 1986, che dovrà portare esperienza al reparto o forse più in generale allo spogliatoio. Lo Spoiano rinforza la propria retroguardia. I gialloblù infatti hanno raggiunto l’intesa con Guido Tralci, difensore classe 2001 che nell’ultima stagione ha militato tra le fila dell’Arezzo Football Academy.

L’Atletico Valdambra presenta cinque innesti. Alla corte del tecnico Uncini arrivano Francesco Barbagli dalla Juniores dell’Atletico Levane, Giulio Bernini dalla Juniores del Bucine, Mattia Giunti e Pietro Parrini dal Bucine oltre a Filippo Torzini, centrocampista dal Badia a Roti.