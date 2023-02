Semplici torna in serie A Somma sceglie il Foggia

Due ex amaranto tornano in panchina. In serie A lo Spezia dopo l’esonero di Luca Gotti ha scelto di affidarsi a Leonardo Semplici, in amaranto nella stagione 2009-10 come allenatore e in precedenza come calciatore con la guida di Serse Cosmi. Domenica l’esordio a Udine con calcio di inizio alle 18.

A Foggia invece dopo tre anni torna in panchina Mario Somma. L’ultimo allenatore a portare l’Arezzo in B (vincendo un campionato) torna alla guida di una squadra dopo tre stagioni.

In conferenza stampa il tecnico non ha nascosto l’emozione e le lacrime per questa opportunità. Per lui l’esordio con i pugliesi sarà questo pomeriggio con calcio di inizio alle 17,30 in casa della Fidelis Andria per provare a migliorare il piazzamento in chiave playoff.