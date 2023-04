Selvaggio blinda Giovannini: "Resta all’Arezzo"

di Andrea Lorentini

Nonostante le sirene che arrivano da Livorno, Paolo Giovannini non si muoverà da Arezzo. A ribadirlo è stato l’amministratore delegato Sabatino Selvaggio a margine della presentazione del progetto "Cicogna Amaranto". "Ha un contratto di tre anni già firmato. Oltre ad una sintonia totale con il presidente e l’intera dirigenza. Pertanto posso affermare che resterà con noi". Nel frattempo a quattro giorni da Arezzo-Pianese, la febbre per lo scontro diretto in città è altissima. Già a poche ore dall’apertura della prevendita, infatti, i biglietti hanno iniziato ad andare a ruba. Fin dal primo pomeriggio di ieri, erano numerosi i tifosi in fila nei vari punti vendita per acquistare il tagliando per la gara di domenica pomeriggio. Un biglietto che potrebbe diventare storico dal momento che la partita contro gli amiatini potrebbe segnare il ritorno in serie C del cavallino. La società, mai come in questa occasione, ha ribadito l’invito ad acquistare l’ingresso al comunale in prevendita, sopratutto per tutti coloro per i quali è la prima volta che verranno allo stadio e non sono quindi registrati nell’anagrafica del circuito TicketOne. Questo per evitare code al botteghino e ai cancelli d’ingresso.

I punti vendita attivi da qui a domenica saranno i consueti, ovvero il Point Energy Luce e Gas, l’Hotel Gema, Tabaccheria del Bagnoro, Vieri Dischi e Tabaccheria Francini, oltre che online sul sito sport.Ticketone.it L’attesa è, ormai, spasmodica. Sui balconi delle case sono spuntate le prime bandiere, mentre in tanti i presenteranno allo stadio indossando maglietta, sciarpe e cappellini amaranto. Il colpo d’occhio si annuncia quello delle grandi occasioni. Prevedibile che i gruppi organizzati della curva "Minghelli" preparino per l’occasione una coreografia speciale. Una energia positiva si respirava, ieri, anche allo stadio ed ha accompagnato la ripresa della squadra dopo i giorni di riposo concessi per le festività pasquali. Indiani avrà l’intera rosa a disposizione con i rientri dalle rispettive squalifiche di Risaliti e Damiani. Probabile che si vada verso una difesa più esperta con Risaliti e Polvani al centro e Lazzarini nuovamente dirottato a destra per contenere la forza offensiva della formazione allenata da Bonuccelli che ha nel reparto offensivo clienti scomodi come Rinaldini e Kouko, entrambi in doppia cifra.

A centrocampo Castiglia, risparmiato contro l’Ostiamare perché diffidato, si riprenderà una maglia da titolare al fianco di capitan Settembrini, mentre è ballottaggio tra Damiani e Bianchi per completare il reparto. La scelta tra i due dipenderà anche dal tipo di partita che vorrà impostare l’Arezzo. Bianchi garantisce più geometria, Damiani più corsa e sostanza. Davanti la certezza è il solito Gucci, mentre sugli esterni il 2004 Cantisani si candida per un’altra maglia da titolare, sopratutto se Indiani opterà per una linea arretrata per tre quarti over.