AREZZO

Tutto in novanta minuti. In Seconda categoria gli occhi sono puntati su Fratta Santa Caterina-Atletico Levane Leona, ovvero la partita che deciderà il campionato, con inizio alle 16. I padroni di casa di Gallastroni arrivano allo scontro diretto con due punti in meno degli avversari di giornata, ovvero i primi della classe. Gli incastri dicono che all’Atletico Levane potrebbe bastare un pari per fare festa, alla Fratta Santa Caterina serve la partita perfetta magari con la spinta del proprio pubblico per provare a compiere l’impresa a salire in Prima. Di certo oggi la partita tra rossoverdi e biancoverdi sarà una sorta di finale, il big match di questo turno. Sul fronte playoff lo Stia difenderà la terza posizione andando a fare visita ad una Faellese penultima e che deve evitare se possibile la forbice attualmente di undici punti dal quintultimo posto occupato dal Santa Firmina.

Alle spalle dello Stia c’è il Cavriglia che sogna il sorpasso per il quale deve vincere contro un Guazzino già salvo. Ormai retrocesso il Badia a Roti, San Marco detto degli spareggi ma deve muovere la classifica per evitare brutte sorprese. Il Santa Firmina, quintultimo, deve muovere la classifica contro il Terontola pre restare in acque sicure. I cortonesi dal canto loro sono invece in corsa per un posto sul trenino playoff, ma solo se dovessero vincere e vedere il Cavriglia sconfitto. Completano il quadro i confronti tra Bettolle e Arno Castiglioni Laterina, Fratticciola-Badia a Roti e Montemignaio-Fulgor Castelfranco.

M.M.