Scintille derby: Rosseti illude la Sangio. Il solito Gorini regala il pari al Sansepolcro

SANGIOVANNESE

1

SANSEPOLCRO

1

SANGIOVANNESE (4-3-1-2): Barberini; Di Rienzo, Lorenzoni (37’ st Farini), Rosseti, Simonti; Nannini (27’ st Disegni), Sacchini, Baldesi (33’ st Iaquinta); Massai (19’ st Zhar); Regolanti, Harti (19’ st Senesi). All. Bencivenni

SANSEPOLCRO (4-3-3): Guerri; Mariucci, Borgo, Della Spoletina, Bologna; Piermarini 27’ st Pauselli), Gorini, Brizzi (25’ st Locchi); Pasquali, Essoussi (45’ st Longo), Ferri Marini (30’ pt Mariotti). All. Bonura

Arbitro: Borello di Nichelino.

Reti: 35’ Rosseti, 55’ Gorini.

SAN GIOVANNI - Sangiovannese e Sansepolcro terminano sull’1-1 la loro 49esima sfida nella storia delle società. Un pareggio sostanzialmente giusto, deciso in pratica da due calci piazzati che hanno permesso, se non altro, di tornare a muovere le rispettive classifiche dopo i passi falsi del turno infrasettimanale. È una giornata soleggiata ma con un vento fortissimo che disturba, e non poco, il gioco. Bencivenni cambia alcuni elementi rispetto alla sfortunata trasferta di Altopascio. Torna dal primo minuto Di Rienzo mentre è debutto ufficiale il marocchino Harti classe 2005 prodotto del vivaio. Nel Sansepolcro dell’ex Bonura non c’è Martinelli, mentre come terzino mancino viene scelto il 2004 Bologna. Dopo nemmeno due minuti dal fischio iniziale i locali si fanno subito pericolosi con Sacchini, la cui conclusione a girare chiama agli straordinari il portiere ospite. È solo, però, un fuoco di paglia perché la gara si spegne nei minuti successivi, il Sansepolcro perde alla mezz’ora Ferri Marini per infortunio, lo sostituisce Mariucci, e proprio a una manciata di minuti dal duplice fischio ecco il gol azzurro: angolo a mezza altezza di Simonti dalla sinistra, la palla passa in mezzo a tante gambe e la zampata vincente è di capitan Rosseti, che ritorna alla rete dopo due anni. Si va negli spogliatoi col vantaggio locale.

Nella ripresa, dopo 10’ gli ospiti pervengono al pareggio con lo specialista Gorini su cacio piazzato che dai 20 metri trova la conclusione a mezza altezza che beffa Barberini sul proprio palo. Una curiosità: anche l’anno scorso il centrocampista segnò al Fedini, sempre su calcio piazzato, il goal dell’1-1 con la maglia del Città di Castello. È una bella botta per il morale di Rosseti e compagni che, però, rialzano la testa in due occasioni prima con una incornata di Regolanti, finito fuori di pochissimo, e successivamente con una conclusione di Sacchini, in diagonale, che trova però l’esterno della rete. Il forcing finale dei locali non produce nulla, il portiere del Sansepolcro rimarrà praticamente inoperoso e dopo cinque minuti di recupero si conclude la partita. L’unico a essere soddisfatto è proprio il Sansepolcro di Marco Bonura.

Massimo Bagiardi