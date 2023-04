Scattini e quel gol: "Montevarchi, non mollare"

di Giustino Bonci

"Cosa serve quando devi giocare la partita della disperazione, quella che non ti permette più di sbagliare? L’unica ricetta è scendere in campo per lottare alla morte, gettando sul terreno ogni goccia di sudore. Non puoi fare calcoli, hai bisogno di correre e dare tutto, pur consapevole come nel caso del Montevarchi di non essere sicuro nemmeno con due vittorie di poter raggiungere i play-out e riaprire il discorso salvezza". Parole da leader, pronunciate alla vigilia della sfida che i rossoblù affronteranno al Brilli Peri con i grigi dell’Alessandria, da un ex calciatore rossoblù soprannominato, non per caso, "il guerriero".

È Giuseppe, o meglio Pino, Scattini, perugino classe 1963, capitano e icona dei valdarnesi dal 1992 al ‘96. Un difensore d’attacco, capace di far centro di testa e su punizione, come dimostrano più di 30 reti segnate in oltre 150 presenze con la casacca aquilotta. Reduce da una parentesi agrodolce da allenatore nella Prima categoria umbra, ricorda con piacere gli anni trascorsi in Valdarno e confida che i ragazzi allenati da Andrea Coppi possano in qualche modo raggiungere l’obiettivo.

Tra l’altro Scattini spera che sia propiziatorio riportare alla memoria il gol decisivo rifilato proprio all’Alessandria alla prima giornata di C1, il 25 agosto 1995: "Fu un’azione particolare – racconta – perché ero rimasto in area su un pallone respinto dalla difesa ospite e rimesso in mezzo da Antonaccio. La sfera rimase lì, all’altezza del dischetto del rigore, e cercai di colpirla con la massima potenza, di collo pieno. Mi ritrovai, pochi secondi più tardi, sommerso dagli abbracci dei compagni in uno stadio che ribolliva d’entusiasmo".

In una lunga carriera e pure al Montevarchi, il centrale di retroguardia ha vissuto momenti in cui il traguardo pareva ormai sul punto di sfumare ma in casi del genere, spesso, il carattere e la voglia di non mollare mai hanno fatto la differenza e ribaltato la situazione: "Un esempio? La gara indimenticabile – riprende – del 14 maggio ‘95 con il Sandonà, sempre al Comunale. Eravamo rimasti in testa per l’intera stagione prima di essere scavalcati in vetta e dopo il primo tempo perdevamo in casa 2-0. Negli spogliatoi mister Braglia ci caricò al massimo dicendo che avevamo tutto da guadagnare lottando sino all’ultimo respiro e alla fine il risultato è stato 4-2 per noi. Certo – conclude Scattini – immagino che il morale, viste le recenti sconfitte non sia alto tra i rossoblù e, tuttavia, nel calcio c’è ben poco di scontato. Il mio invito è a non demordere e a credere sempre e comunque di poter cambiare sentenze all’apparenza già scritte". Dall’incoraggiamento dell’ex agli ultimi dettagli che il Montevarchi sta sistemando per cercare di battere i piemontesi (fischio d’inizio alle 17,30).