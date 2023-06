Sba, una notte da incubo: niente promozione Ora si gioca la B a Prato e Fornara si fa male

di Sonia Fardelli

L’Amen Sba non ce l’ha fatta a chiudere in casa i play off per la serie B. E dovrà cercare di rimediare domenica a Prato. Partita caldissima ieri sera alle Caselle con circa mille tifosi a sostenere i ragazzi di coach Marco Evangelisti. Il Prato è partito fortissimo e la difesa dell’Amen Sba che in gara 3 è stata la chiave di volta della partita ha faticato un po’ a tenere a freno gli attaccanti avversari. Per fortuna le percentuali a canestro degli aretini sono state alte e la partita ha mantenuto un certo equilibrio. Anche grazie alla carica di Veselinovic.

Nel secondo quarto doccia fredda dell’Amen Sba con l’infortunio, questa volta al ginocchio, di Federico Fornara.

La punta di diamante dell’Amen Sba ha atteso un po’ a bordo campo per vedere se riusciva a recuperare. Ma non ce l’ha fatta e per lui la partita è finita qui. Una distorsione che probabilmente lo terrà lontano dal campo per diverso tempo.

Squadre negli spogliatoi sul 42 a 41 per l’Amen. Nella seconda parte della partita gli amaranto hanno perso tono e anche parte della determinazione con cui erano partiti. In attacco si è fatta sentire anche la mancanza di Fornara. E minuto dopo minuto il Prato ha allungato la falcata verso la vittoria. La partita finisce per 73 a 81. Adesso all’Amen Sba non resta che la prova di appello di domenica sera a Prato. Ultimo treno verso la serie B.

Ma l’allenatore Evangelisti non si dà ancora per vinto: "Ce la giocheremo in trasferta. Il Prato ha dimostrato di essere una squadra molto solida con giocatori importanti ed esperti. Siamo andati in vantaggio di dieci punti, ma poi ci hanno punito. L’esperienza conta ed ha influito molto anche l’infortunio a Fornara".

Amen Sba 73

Sibe Prato 81

(parziali: 25-27; 42-41; 59-62) Amen Sba: Veselinovic 20, Fornara 3, Toia 6, Cutini 11, Rossi 24, Calzini ne, Furini ne, Terrosi ne, Castelli, Giommetti 1, Pelucchini 6, Provenzal 2. All. Evangelisti Ass. Liberto.

Sibe Prato: Manfredini 5, Danesi 9, Magni 12, Staino 2, Navicelli 3, Ndoye ne, Smecca, Salvadori 23, Pacini 7, Mascagni 20. All. Pinelli Ass. Gabbiani