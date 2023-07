Sba, resta Giommetti: caccia al poker

Pezzo dopo pezzo l’Amen Sba forma la sua nuova squadra per la Serie B. Anche Raul Giommetti vestirà di nuovo la maglia amaranto. Lo scorso campionato Giommetti ha messo a referto 243 punti in 38 partite, nella sua lunga militanza con la Sba e segnato oltre 2100 punti. Importanti riconferme per la Sba, ma anche tanti movimenti sul mercato. "Come primo obiettivo - dice il presidente Mauro Castelli - abbiamo cercato di riconfermare i nostri giocatori più importanti. Mi dispiace molto per Igor Veselinovic, ma in serie B possiamo tesserare solo uno straniero e abbiamo optato per Facundo Toia. Adesso ci stiamo muovendo sul mercato per cercare almeno quattro giocatori: un lungo, un’ala grande, e due esterni. E poi faremo salire in prima squadra anche alcuni giovanissimi dal nostro vivaio". L’Amen è stata inserita nel girone B della Conference Nord Est dove ritrova Spezia, Cecina, Castelfiorentino, Legnaia Firenze, Virtus Siena, Quarrata e Lucca. Nella regular season si giocheranno 22 partite con inizio il 1° ottobre e chiusura il 3 marzo.

So.Fa.