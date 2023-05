Sba nel segno di Fornara: è 2-0

L’Amen Sba batte di nuovo il Lucca per 75 a 74 nella gara 2 della semifinale dei play off. E lo fa di fronte a un pubblico numeroso e acceso ancora dalle prodezze di Fornara. Dopo il supplementare di gara 1 era difficile prevedere una serata ancora più emozionante, ma i ragazzi di Marco Evangelisti hanno regalato un’altra partita da ricordare e con un finale strepitoso. Oltre a Fornara, autore di una tripla da favola, protagonisti Giommetti e Pelucchini che ha messo a segno canestri pesanti. Nei minuti finali sul 72 a 74 gli ospiti hanno il pallone per chiudere la gara, Del Debbio attacca Pelucchini che non cede di un centimetro costringendo il giocatore lucchese ad una foratura che colpisce il tabellone, il rimbalzo è di Federico Fornara (nella foto) che vuole prendersi l’ultimo tiro. Supera la metà campo e attacca Tempestini con un tiro da tre punti che finisce in fondo alla retina facendo esultare il pubblico amaranto.

Il 2-0 non deve però far abbassare la guardia ai ragazzi di Evangelisti che hanno ancora bisogno di un successo per passare il turno. La gara 3 è in programma domenica alle 18 a Lucca.