Santini e Bracciali Doppia conferma

Il mercato aprirà ufficialmente i battenti il primo luglio, ma quasi con due mesi di anticipo non mancano i movimenti tra new entry e conferme. Vedi il Montagnano che proprio in queste ore ha ufficializzato l’arrivo come direttore dell’area tecnica di Giancarlo Busatti, in precedenza alla Castiglionese. Sulla panchina dei torelli resta Martini. E a proposito di conferme il Lucignano prosegue con Santini, il Tegoleto blinda Bracciali. Non mancano gli estimatori per Guidotti che ha saputo dirigere quella macchina perfetta del Torrita, tornato in Promozione. Occhio poi alle sirene di mercato per due big. Il primo è Marco Bernacchia, il tecnico che ha riportato il Foiano in Eccellenza e che dopo un periodo sabbatico è ripartito dalle giovanili del Santa Firmina intraprendendo un percorso a livello regionale con ragazzi per lo più sotto età.