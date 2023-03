Sansovino, una sconfitta che può costare cara

La matematica non ha ancora espresso il suo verdetto ma di fatto il successo dell’Asta e la contemporanea sconfitta della Sansovino in casa del Casentino Academy sembra aver indirizzato la vittoria del campionato di Promozione proprio verso il club senese. L’Asta oggi ha nove punti di margine sulla seconda a quattro turni dalla fine della regular season. La Sansovino di fatto paga a caro prezzo il primo ko in campionato, segno comunque di una stagione da neopromossa da record.

Adesso occorrerebbe un cammino perfetto per i savinesi confidando in un passo falso dell’Asta. Cammino perfetto anche per attivare la forbice in grado di passare al turno successivo dei playoff.