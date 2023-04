Sansovino, un blitz per evitare guai Il Pratovecchio senza alternative

AREZZO

Ultimi 90’ di gioco della regular season in Promozione e nel girone D, dove sono inserite le aretine, domani alle 15,30 catterà l’ultima giornata con un solo verdetto già emanato. Si tratta dell’Asta che sale in Eccellenza e che sarà di scena a Torrenieri per la passerella finale. Diverso il discorso per playoff e playout. La Sansovino ad esempio è seconda con cinque punti di margine sul Casentino Academy che osserverà un turno di riposo. Tradotto, la Sansovino deve andare a vincere a Lucignano per provare ad attivare la forbice che annullerebbe tutti i playoff, altrimenti sarebbe necessario attendere un turno e poi giocare la finale del girone. Non va meglio nei bassifondi. Il Pratovecchio fanalino di coda deve vincere in casa del Subbiano quintultimo in primis per evitare l’ultimo posto, scavalcando se possibile il San Quirico, e attempò stesso disinnescando l’eventuale forbice tra penultimo e quintultimo posto al momento di otto punti.

Tra l’altro il San Quirico, penultimo, giocherà a Montalcino che deve fare risultato sperando poi in un passo falso della Sansovino per risalire in chiave playoff. E a proposito di sfide da brividi ecco il Montagnano fuori dalla zona rossa di un solo punto chiamato a tenere attivo distacco (e forbice) andando in casa di un Pienza che senza bottino pieno andrà agli spareggi salvezza. Stesso copione per il Lornano Badesse, terzultimo, che attende al varco l’Alberoro.

Matteo Marzotti