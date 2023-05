Sansovino, si punta sul ripescaggio "Un’altra chance"

MONTE SAN SAVINO

Sul neutro dello stadio Fedini di San Giovanni Valdarno, nella semifinale Regionale dei playoff contro il Lanciotto Campi, la Sansovino ha perso malamente. Un 1-4 francamente troppo penalizzante per il team arancioblù ma che ha provocato contestazioni in gran parte della tifoseria. Un obbiettivo preventivato e mancato quello della promozione diretta al campionato di Eccellenza. Cosi il patron Alessandro Iacomoni (nella foto): "La delusione per il mancato accesso alla finale ha provocato qualche contestazione e mugugni in molti sportivi, a nessuno ha fatto piacere, ad iniziare dalla società..Pur con diverse defezioni la squadra ha dato tutto, si è espressa a buoni livelli, particolarmente nella ripresa, ha pareggiato e ha avuto due grosse opportunità per far proprio l’incontro. Non la ritengo una debacle ma un buon risultato che ci permette di pensare positivo".

Vale a dire? "Intanto, pur con defezioni importanti, apprestiamoci domenica a disputare la finalina per il terzo posto con la Larcianese e sono convinto che la rabbia degli sportivi, che non è altro che la dimostrazione di attaccamento verso i colori arancioblù, si trasformerà in incitamento nei confronti della squadra".

Giorgio Pulzelli