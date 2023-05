Sansovino, incubo supplementari Un altro ko: Eccellenza più lontana

Si chiude con una sconfitta, la seconda consecutiva, la stagione della Sansovino. I ragazzi di Marco Iacomoni escono di scena quarti nelle gare playoff del campionato di Promozione con un amaro 3-2 ai supplementari. La Geotermica vince infatti la finale per il primo e secondo posto contro il Lanciotto Campi e vola in Eccellenza, lasciando agli avversari il primo posto disponibile in ottica ripescaggi. A loro si unisce la Larcianese come terza avendo superato la Sansovino, quarta.

La partita sul neutro di San Gimignano vede la Larcianese passare in vantaggio per primi con Guarisa al 47’. Ci pensa però Ceramelli a pareggiare i conti al 63’. I savinesi ci credono e al 79’ la ribaltano grazie ad un autogol che fa sognare i sostenitori arancioblù ma proprio nei minuti di recupero Pinto pareggia per la Larcianese. Si va ai supplementari e qui si consuma la beffa con il gol di Guarisa al 109’ che manda al tappeto la Sansovino.

Eccellenza capitolo chiuso? Non è detto anche se è molto difficile. La Geotermica come detto vola in Eccellenza, raggiungendo le altre formazioni che hanno vinto i rispettivi gironi. C’è però da tenere a mente che il Campobasso avendo vinto il proprio campionato ha permesso al Certaldo, vincitore della Coppa Italia di salire in serie D. A questo punto ce’è un posto libero l’Eccellenza che verrà assegnato dalla graduatoria stilata dai playoff.

La strada della Sansovino è in salita certo, però nel calcio mai dire mai almeno fino all’ultimo giorno utile per presentare i documenti richiesti.