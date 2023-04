Sansovino, Iacomoni "Nessun reclamo"

"Non presenteremo reclamo, siamo a abituati a conquistare sul campo i nostri successi". Alessandro Iacomoni, presidente della Sansovino, non usa giri di parole per sgomberare il terreno da dubbi e voci di corridoio nate dopo il pareggio contro il Lucignano. La Sansovino doveva vincere per attivare la forbice e annullare i playoff del girone, eliminando le velleità di Torrenieri e soprattutto Casentino Academy, terza della classe e domenica ai box per osservare il proprio turno di riposo. La partita a Lucignano – iniziata in ritardo rispetto alle altre – vede i padroni di casa (ormai salvi) passare in vantaggio per poi essere ripresi da Biscaro Parrini. La Sansovino nel finale fallisce anche un penalty, neutralizzato dal giovane portiere amaranto subentrato al portiere titolare. E proprio da una sostituzione nasce il ‘giallo’. Il Lucignano avrebbe infatti collezionato una sostituzione in più rispetto a quelle concesse e quindi in caso di reclamo da parte della Sansovino il pari non verrebbe omologato.