Sansovino e Castiglionese all’attacco

di Matteo Marzotti

Il mercato dei dilettanti è entrato ufficialmente nel vivo e dopo alcune settimane di trattative più o meno evidenti sul fronte rinnovi anche la Castiglionese muove i primi passi. Come atteso, soprattutto dai tifosi, da alcune settimane, Roberto Fani resta alla guida della formazione viola. Insieme al tecnico restano all’ombra della torre del Cassero anche il difensore centrale Menchetti e Giorgi. Adesso cresce l’attesa attorno a Nicola Falomi.

L’attaccante due stagioni fa era sceso in Promozione ed ha contribuito prima al ritorno in Eccellenza e poi all’ottimo piazzamento in chiave playoff. Le oltre venti reti messa a segno nell’ultima stagione però sono un rendimento che ha richiamato l’attenzione di vari club.

Su tutti - ma il condizionale è d’obbligo - ci sarebbe la Sansovino. Gli arancioblù dopo varie conferme hanno ufficializzato Miccio dal Torrita, un calciatore in grado di agire sull’esterno con spiccate doti offensive e con esperienza anche in serie D. Sul fronte arrivi va detto anche che la Sansovino si è assicurata la prestazioni sportive di Riccardo Bonechi, centrocampista reduce dal campionato vinto con la maglia dell’Asta, quindi con Testini in panchina.

Proprio Bonechi e Testini si ritroveranno insieme a Monte San Savino per cercare un’altra promozione in Eccellenza. Sempre la Sansovino si assicura Pasquinuzzi, reduce dall’esperienza con la Sinalunghese.

Fumata bianca ad Alberoro. I rossoblù dopo la partenza di Giusti, al quale è andato il ringraziamento per le salvezze ottenute nelle ultime stagioni senza particolari patemi d’animo, è arrivato Marco Bernacchia.

L’ex bomber ed ex allenatore del Foiano, con sui è salito in Eccellenza poche stagioni fa vincendo il playoff contro il Pratovecchio, è il nuovo tecnico rossoblù. Bernacchia arriva in Valdichiana dopo l’annata con il Santa Firmina dove ha lavorato a livello giovanile. Adesso una nuova sfida con i più grandi.

Il Foiano intanto pesca da Castiglion Fiorentino. Arriva in amaranto Lombardi, piace Berneschi, mentre Rufini è destinato a salutare. Confermatissimo in panchina Filippo Zacchei, la rosa del Foiano potrà contare ancora sul difensore Bruschi che ha detto sì al rinnovo nelle ultime ore. Il Lucignano conferma capitan Bennati dopo aver annunciato Magnanensi, Tralci, Pasqui e Campisi. Il Valdichiana preleva dal Torrita l’attaccante Nocentini, ultimo acquisto di una campagna estiva operata dal direttore sportivo Alessandro Casini che ha rivoluzionato la rosa della formazione di Mirko Baroncini.

Il Valdichiana ha infatti ufficializzato anche Sereni (ex Viciomaggio), Cuccoli e Rosseti (ex Torrita). Il Tegoleto con un solo post ha confermato le indiscrezioni della scorsa settimana con una novità. Arrivano in biancorossa Undini dal Subbiano, Palazzini dal Viciomaggio, Moretti dallo Spoiano, Rossi, De Marco, Lazzeroni dal Bibbiena e Matteo Salvini dall’Alberoro.

Il Cortona Camucia si assicura le prestazioni di Stefano Rubechini, altro pezzo pregiato del mercato dei dilettanti reduce dall’esperienza pluriennale con il Subbiano. Rubechini ritroverà in panchina il tecnico Occhiolini. In Terza categoria la Tuscar conferma Biagiolini in panchina.