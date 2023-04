Sansovino, domenica la finale playoff

Sarà il campo de Le Badesse ad ospitare domenica prossima la finale playoff del girone D d Promozione tra la Sansovino e il Torrenieri. La formazione senese arriva all’appuntamento forte della vittoria ottenuta contro il Casentino Academy nel turno precedente, mentre la Sansovino era ai box avendo attivato la forbice che ha eliminato la quinta della classe. Adesso la finale a cui arrivano una squadra come quella di Marco Iacomoni, costruita per competere proprio per il salto di categoria, e quella senese, autentica rivelazione di questo torneo. Si giocherà in gara secca, con calcio di inizio 16. In palio c’è il pass per la fase regionale a cui accederanno le vincenti dei playoff degli altri quattro gironi di Promozione. Il regolamento prevede infatti dopo dopo la fase in ogni singolo girone quella con le vincenti dei gruppi A, B e C. Verranno disputate le semifinali e le finali per il primo e terzo posto. La vincente della finale per il primo posto accede come avente diritto al campionato di Eccellenza.