Sansovino c’è il Lanciotto in semifinale

La Sansovino, con grande merito, ha consolidato il secondo posto, dietro l’Asta Taverne, conquistando i play –off del girone D di Promozione sul neutro di Badesse nella gara che la vedeva opposta al Torrenieri che, a sua volta, aveva eliminato il Casentino Academy, la domenica precedente. Adesso, gli arancioblù di Marco Iacomoni accedono alla semifinale ed eventuale finale Regionale che darà la promozione in Eccellenza. Alla Sansovino col Torrenieri andavano bene due risultati su tre, bastava non perdere ed, invece, ha conseguito un meritato successo per 2 a 1 grazie alla rete iniziale del solito Biscaro Parrini, poi il provvisorio pari di D’aniello e la rete del successo in finale di gara siglata dal subentrato Pascucci . Al triplice fischio finale festa in campo e sugli spalti da parte dei tanti sportivi savinesi.

Il primo round è stato superato ed ora testa alla semifinale Regionale che vedrà la Sansovino opposta al Lanciotto Campi.