Sansovino, caccia alla finale Iacomoni: "Siamo pronti"

MONTE SAN SAVINO

"E’ stato un campionato costellato da tanti, troppi infortuni nei momenti decisivi della stagione – ha detto mister Marco Iacomoni della Sanso – Ciò nonostante la squadra ha tenuto botta, ha perso una sola gara, tenendo a distanza le inseguitrici e il successo col Torrenieri ha permesso di vincere i play-off del girone. Adesso, non voglio parlare ancora degli assenti e di chi non potrà scendere in campo, ci attende questa semifinale al Fedini di San Giovanni Valdarno, alle 16, col Lanciotto Campi che darà il pass alla finale, la domenica successiva, per l’accesso in Eccellenza. Bisogna crederci fortissimamente – prosegue il tecnico – alla squadra tecnicamente non manca nulla per centrare l’obbiettivo. Serve solo umiltà, determinazione, anche serenità e un pizzico di buona sorte che, in verità, in alcune gare non ci ha assistito. Poi, la società, che fa capo a mio fratello Alessandro, ha un’organizzazione senza pari edè pronta per continuare a scalare categorie".

Intanto al Monte l’atmosfera è calda, anzi caldissima, e gli sportivi, che non hanno mai fatto mancare il loro supporto, si apprestano ad invadere San Giovanni per spingere la squadra arancioblù. Non meno di 500 saranno i tifosi presenti allo stadio. "Al Monte – dice il diesse Giulio Micheli – si vive un clima speciale, da categorie superiori e la squadra dovrà lottare anche per i tifosi".

Giorgio Pulzelli