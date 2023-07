Sansepolcro: Vekic entra nel gruppo, sloveno a lavoro a Gragnano

SANSEPOLCRO

Da un giorno il Sansepolcro sta seguendo le direttive di Andrea Bricca ed oggi si unirà al gruppo lo sloveno Vekic mentre Brizzi, Del Siena e Piermarini (nella foto) arriveranno a Gragnano, sede del ritiro, lunedì prossimo. "Ancora la squadra deve essere ultimata con due o tre pedine – ha sottolineato Bricca – poi in un girone a quanto pare con emiliane, romagnole e marchigiane, punteremo ad una salvezza senza problemi, divertendoci". Il presidente Giorgio Lacrimini: "Vogliamo salvarci, questo è fuor di dubbio, ma al tempo stesso valorizzare i giovani che abbiamo per una rosa ancora da ultimare. Alcuni dei cosiddetti anziani sono già a disposzione e nuovi innesti entro la fine del mese saranno decisivi". Il Sansepolcro vuole quel giocatore, in mezzo al campo, dalle caratteristiche di Massai che invece si è accasato a San Giovanni Valdarno. Gorini ha ancora sulle spalle le tre giornate di squalifica, ma anche i tanti giovani che sono vicini a lui, la squadra però ha la necessità, di trovare uno che poi possa dargli una mano consistente non solo quando non ci sarà, ma nell’arco del torneo. Dalla società è arrivata ieri la conferma, ma sono già in ritiro, dell’arrivo di Bologna e Buzzi presenti a Gragnano da mercoledì.

Fabio Patti