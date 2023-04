Sansepolcro, solo un pari contro la Nestor Mariotti illude ma i bianconeri restano a + 3

nestor

1

sansepolcro

1

NESTOR (4-3-3): Pallotta; Farinelli, Mechetti, Lanzi, Vestrelli; D. Sisani, D’Ambrosio, Ajdini (32’pt Ferreira); Faraghini, Regnicoli (44’st Covarelli), Fastellini. A disp.: Guerra, Terrani, M. Sisani, Pieroni, Bertolini, El Madouni, Del Sante. All.: Di Loreto

SANSEPOLCRO (4-3-3): Mariangioli; Gorini, Nuti, Burzigotti, Pedrelli; Locchi (17’st Arcaleni), Croce (15’st Priorelli), Brizzi; Mariotti, Essoussi (22’st Braccini), Valori (33’st Beers). A disp.: Patata, Gennaioli, El Mohtarim, Quadroni, Carbonaro. All.: Armillei.

Arbitro: Orlandi di Siracusa

Reti: 15’pt Mariotti (S), 44’pt Regnicoli (N).

Note: espulsi Nuti (S) al 32’st e Vestrelli (N) al 41’st. Ammoniti Farinelli, Lanzi, Ajdini, Regnicoli (N), Arcaleni (S). Spettatori 250 circa. Recuperi: pt 3’, st 5’.

MARSCIANO – Nestor e Sansepolcro impattano 1-1 al termine di una gara in cui è successo davvero di tutto, compresa una forte grandinata che nella ripresa ha costretto il direttore di gara a sospendere il match per qualche minuto. E comunque i bianconeri di Armillei, nonostante il mezzo passo falso, restano in vetta sempre con tre lunghezze di vantaggio rispetto all’Ellera.

Ritmi molto alti sin da subito, con la capolista che sembra mettere in discesa il match grazie a un’ottima prima parte di gara, culminata con la rete di Michele Mariotti (nella foto) al quarto d’ora su assist dell’ottimo Valori (che due minuti prima aveva colpito il palo).

La Nestor, tuttavia, non è da meno: i marscianesi ribattono infatti colpo su colpo pressando alti e tenendo testa al centrocampo biturgense, riuscendo a riequilibrare il match al 44’ con capitan Regnicoli (colpo di testa sul secondo palo su corner di Sisani) e sfiorando addirittura il sorpasso sia prima del riposo (conclusione alta di Mechetti da posizione ravvicinata) che in avvio di ripresa (sinistro di Faraghini a lato di poco al 6’). Episodio dubbio al 19’, con Faraghini che colpisce di testa un cross di Ferreira e Mariangioli che non trattiene la sfera, resa viscida a causa della pioggia battente.

Gol o non gol? I marscianesi protestano a gran voce con arbitro e guardalinee, che però non convalidano la rete. Il pericolo scampato non scuote il Sansepolcro, che anzi resta in 10 alla mezz’ora (espulso Nuti per doppio giallo), ma la Nestor non ne sa approfittare, ristabilendo anzi la parità numerica meno di 10 minuti dopo (rosso diretto a Vestrelli per fallo di reazione). Dopo cinque minuti di recupero il triplice fischio del direttore di gara permette al Sansepolcro di mantenere il +3 sull’Ellera secondo in classifica, mentre i padroni di casa archiviano una prestazione di carattere, che molto probabilmente non servirà ad evitare i playout ma sicuramente dà fiducia a Di Loreto e soci per il finale di stagione.