Sansepolcro, si decide sul tecnico Armillei Il dg Guerri all’opera

SANSEPOLCRO

Il clima di euforia per il ritorno in serie D invade ancora la Sansepolcro del calcio e la stessa società Vivi Altotevere ne prende atto. "Questa settimana sarà ancora di festeggiamenti – premette il direttore generale bianconero Giovanni Guerri (nella foto) – ma dalla prossima ci metteremo sotto, non prima di aver organizzato la cena al campo sportivo assieme alla tifoseria, che è stata encomiabile per il suo comportamento. Vedere il Buitoni gremito, come avvenuto lo scorso 7 maggio nell’ultima di campionato, è la miglior garanzia per tutti: diciamo pertanto che il primo grande acquisto è il proverbiale pubblico che abbiamo ritrovato. Poi, sono arrivati in dirittura di arrivo anche i campionati giovanili".

Il futuro del tecnico Antonio Armillei? "A bocce ferme faremo il punto della situazione: dobbiamo peraltro concentrarci su una priorità in assoluto che riguarda l’impiego dei giovani sottoquota. Avevamo stilato un progetto che prevedeva la promozione in un arco triennale; ebbene, l’obiettivo è stato centrato dopo un anno e mezzo e quindi ora dobbiamo rimettere giù un altro triennale. Di sicuro, la società è ben strutturata e riesce a fare tutto restando con i piedi per terra".

Claudio Roselli