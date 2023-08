Sansepolcro, sfida con il Perugia

Due amichevoli per il Sansepolcro nel giro di due giorni: la prima oggi a Castiglion Fiorentino contro i viola di Fani, la seconda domani pomeriggio alle 17.30 con il Perugia all’Egidio Capaccini di Pieve Stefano, sede del ritiro dei grifoni che nella città di Amintore Fanfani stanno preparando il campionato di serie C. La richiesta del Grifo è arrivata in sede bianconera, dopo che un’amichevole era saltata alla squadra umbra. Del resto l’allenatore del Sansepolcro, fermo alla prima gara, proprio a Pieve S. Stefano contro la Primavera della Lazio, dopo il triangolare saltato, non aveva più visto in una partita i suoi ragazzi. Per cui due gare in due giorni sono il "toccasana", almeno da parte della dirigenza e dello staff del Sansepolcro per provare tutta la rosa tra Castiglion Fiorentino e Pieve S. Stefano.

In Valdichiana si comincerà alle 18.30, mentre a Pieve S. Stefano con il Perugia si giocherà alle 17,30. Bricca e la sua squadra sono poi attesi a Montone dal triangolare di sabato alle 20 con Montone e Lama. Tre partite in quattro giorni. Il triangolare è recuperato.

Fabio Patti