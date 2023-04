Sansepolcro, serie D più lontana Troppi gli errori dei bianconeri

SANSEPOLCRO

Una domenica molto amara per il Sansepolcro nel contesto di un clima che in Eccellenza umbra è attualmente "surriscaldato" anche fuori dal campo. Sta di fatto che, in una domenica ricca di colpi di scena come quella dell’altro ieri, i bianconeri sono finiti ko a Pontevalleceppi, subendo l’aggancio in vetta da parte dell’Ellera, dopo che a metà del primo tempo Essoussi e compagni erano virtualmente saliti a +6 sui perugini. E ora, a due giornate dal termine e con una partita in più da giocare, l’Ellera ha in mano la promozione in serie D. "Colpa esclusivamente nostra – ha dichiarato a bocce ferme e senza mezzi il direttore generale del Sansepolcro, Giovanni Guerri – perché una volta in vantaggio avremmo dovuto gestire in maniera diversa la partita. Invece, a cavallo dei due tempi abbiamo incassato un 1-2 che può costarci molto caro". Non va oltre, Guerri, ma si intuisce bene come la squadra di Armillei, seguita da una folta schiera di sostenitori, abbia commesso sul vantaggio di 1-0 l’errore di abbassarsi un pò troppo. Sui gol beccati, qualche limite è emerso, così come sul conto di qualche giocatore impiegato, valido ma al momento non nella giusta condizione.

Anche i cambi che hanno conferito alla squadra una trazione marcatamente anteriore non sono serviti a nulla e adesso c’è davanti una lunga sosta di due domeniche (prima del match finale in casa contro il Foligno), con l’Ellera che nel frattempo avrà a disposizione due risultati su tre a Terni contro l’Olympia Thyrus per prendersi il primo posto solitario. Nel finale, oltre che per il 2-1 dell’Ellera a tempo scaduto, è piovuto sul bagnato anche per l’espulsione di Lorenzo Burzigotti, reo di proteste. Un’altra pecca dei bianconeri: i troppi cartellini rimediati. La promozione diretta è più lontana senza ombra di dubbio; semmai, l’unico beneficio può essere il fatto di evitare i play-off per l’ampia forbice di punti nei confronti del San Sisto, il cui allenatore, Carlo Valentini, non è andato assolutamente leggero sul conto dell’Ellera, che lo ha battuto in rimonta al 95’: "Se per vincere le partite l’Ellera deve destabilizzare il nostro gruppo tutta la settimana… – ha detto – beh, io fossi in loro mi vergognerei. Hanno fatto cose da denuncia".

Claudio Roselli