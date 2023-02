Sansepolcro senza gol Polemiche per un rigore

VENTINELLA (5-3-2): Zucconi; Morucci, Sacco, Scappini, Pilleri, Pici (38’ st Checchi); Marchesini, Pinazza (38’ st Mariani), Bietta; Catani (32’ st Montacci), Boldrini. A disp.: Miccio, Bigarini, Nucci, Ricciarelli, Cardinali, Sheji. All. Bisello Ragno.

SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Patata; Del Siena, Beers, Nuti, Pedrelli; Locchi, Priorelli (21’ st Arcaleni); Braccini, Mariotti (18’ st Brizzi), Quadroni (18’ st Valori); Essoussi. A disp.: Mariangioli, Beretti, Gennaioli, Carbonaro, El Motharim, Burzigotti. All. Armillei.

Arbitro: Moretti di Cesena (Brizioli-Trotta)

Note: ammoniti: Marchesini, Pinazza, Zucconi

SOCCORSO DI MAGIONE – Il Sansepolcro non va oltre lo 0-0, fra le proteste, nella trasferta in casa del Ventinella, restando in vetta con un punto di vantaggio sull’Ellera. Armillei deve rinunciare a Croce e, proprio alla vigilia, si ritrova anche senza Burzigotti in ospedale al fianco della moglie Giulia per la nascita della secondogenita Lavinia. Due minuti e lo schema dei bianconeri porta al tiro Quadroni con Zucconi che risponde presente. Quando poi tocca a Mariotti, la sua conclusione non inquadra lo specchio. Essoussi che al minuto 68 fa tremare così la traversa. Al 79’ ecco l’episodio che potrebbe cambiare la gara. Essoussi lancia Brizzi in profondità, l’uscita di Zucconi non è delle migliori, poi il numero uno di casa frana addosso a Brizzi che finisce giù. Il Sansepolcro chiede il penalty, l’arbitro Moretti sorvola e assegna il calcio d’angolo fra le proteste dei biturgensi.