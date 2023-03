Sansepolcro senza freni Valori sblocca il risultato

1

ANGELANA

0

: Mariangioli, Del Siena, Pedrelli, Croce, Nuti, Burzigotti, Braccini (60’Quadroni), Locchi (74’Priorelli), Essoussi, Valori (91’Gorini), Brizzi (58’Mariotti). All. Armillei.

ANGELANA: Buini, Capati, Bolletta, Capezzuto, Subbicini, Melillo, Pauselli (93’Lo Gelfo), Bartolini (83’ Vergilio), Confessore (78’ Pedalino), Ventanni (43’ Giannini), Ravanelli (78’ Paladino). All. Pierotti.

ARBITRO Trotta di Foligno.

RETI: 90’ Valori su rigore

NOTE: circa 700 spettatori. Angoli 5-1 per il Sansepolcro. Ammoniti: Nuti, Giannini, Subbicini, Bolletta. Espulso Bolletta al 96’.

Il Sansepolcro vince con un rigore trasformato da Riccardo Valori al 90’ contro un’Angelana che si difende con le unghie e i denti dimostrando la miglior difesa del campionato. C’è voluto un netto fallo su Burzigotti in area giallorossa, in precedenza altri falli reclamati dai bianconeri, per dare i tre punti al Sansepolcro. L’Ellera stravince a Pontevalleceppi 4-0; sarà decisivo il match di domenica a Ellera con il Sansepolco in trasferta. La partita era fondamentale per i bianconeri. Le notizie da Pontevalleceppi tenevano in ansia il pubblico, ma la freddezza di Valori quando scoccava il 90’ ha dato il là finale. Gara andata avanti per altri otto minuti: al 96’ espulso Bolletta al 96’.

Fabio Patti