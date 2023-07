Sansepolcro, per la serie D serve qualcosa in più Lacrimini: "Difesa e centrocampo da rinforzare" Il Sansepolcro si prepara per la stagione in Serie D con un tour de force imposto dall'allenatore Bricca. Il presidente Lacrimini spera in un girone tecnico con emiliane, romagnole e marchigiane. Obiettivo: salvezza e valorizzazione dei giovani.