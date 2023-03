Sansepolcro Patata in forse e Passeri fuori

Sette partite per il Sansepolcro da qui alla fine dell’Eccellenza Umbria per andare in serie D.

"Esatto – sottolinea Antonio Armillei, tecnico bianconero – saranno tutte finali a partire da domenica dove affronteremo una squadra, l’Angelana, che sta facendo molto bene. Sta disputando un buon campionato ed ha ottenuto risultati positivi oltre che punti importanti che l’hanno insediata, quest’anno, in alto. Abbiamo ripreso martedì e la settimana ci aiuterà verso questa ennesima sfida". Le condizioni di Patata? "La caviglia lo ha tenuto fermo a Cannara, ma è in via di guarigione". E Passeri? "Viene da un lungo e serio infortunio, si sta allenando, ma un conto è la preparazione ed un conto la partita. A Cannara se fossimo andati sul 3-0, gli avrei lasciato qualche minuto, ma la mia speranza è che possa contribuire, da qui alla fine, al nostro successo".

Ellera la prossima domenica in trasferta a Pontevalleceppi e il 19 marzo lo scontro diretto in terra perugina.

F.P.