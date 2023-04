Sansepolcro, ostacolo C4 Foligno Valori: "Vogliamo vincerle tutte"

di Fabio Patti

Oggi con la C4 Foligno il Sansepolcro cercherà punti per allungare sull’Ellera ed approdare in serie D. Un braccio di ferro che continua e la compagine di Armillei è stata appiedata di Nuti, espulso a Marsciano, e fermo per un turno; rientrerà a disposizione Del Siena.

La squadra dovrà affrontare 3 partite, due in casa e una fuori: al Buitoni con la C4 Foligno, l’ex squadra di Riccardo Valori ad inizio del torneo di quest’anno. Sentiamo allora Valori che, attualmente, è in gran spolvero, artefice di una partita con i fiocchi a Marsciano, ma che da ex della C4 Foligno dice: "È una bella squadra, ci ho giocato sino a dicembre ed è stata costruita per essere nelle zone alte della classifica, non ha un reparto migliore di un altro, è tutta da temere".

Ma il Sansepolcro è in vetta... "E ci vogliamo restare sino alla fine con tre vittorie su tre partite che ci rimangono".

E tu punti alla conquista del titolo di cannoniere del campionato, vero?

"Ci interessa trionfare nel torneo e, come si suol dire, saremo artefici del nostro destino. Vincendo tutte e tre le partite che ci restano, l’Ellera dovrà vincerne quattro per raggiungerci e non sarà facile".

Sansepolcro che sarà sostenuto dai tanti affezionati della gradinata e non solo.

Domenica 16 aprile i bianconeri saranno a Pontevalleceppi, quindi risposerà per una doppia domenica: sia il 23 (con tutto il girone dell’Eccellenza umbra), che il 30 aprile quando avrà il turno di stop, per tornare al Buitoni, dopo un mese da oggi, domenica 7 maggio ed ospitare il Foligno puntare a festeggiare il ritorno in serie D.

COSÌ IN CAMPO (ore 15)

: Mariangioli, Del Siena, Pedrelli, Croce, Gorini, Burzigotti, Braccini, Locchi, Essoussi, Valori, Mariotti. All. Armillei.

C4 FOLIGNO: Lori, Tortoioli, Piantoni, Matarazzi, Benedetti, Lanzi, Mattia, Battistelli, Settini, Giabbecucci, Francioni. All. Manni.

Arbitro: Pannacci di Perugia.