Sansepolcro, Maremma amara Spreca e prende quattro schiaffi

Grosseto

4

Sansepolcro

0

GROSSETO (3-4-2-1): Raffaelli; Morelli, Schiaroli, Saio; Aprili (24’ st Macchi), Sabelli, Cretella (36’ st Giuliani), Arcuri (36’ st Gianassi); Riccobono, Rinaldini (1’ st Giustarini); Marzierli. A disp. Fecit, Buni, Carannante, Moscatelli, Fregoli. Allenatore Bonuccelli.

SANSEPOLCRO (4-2-3-1): Patata; Mariucci, Della Spoletina, Gorini, Bologna (24’ st Brizzi); Civilleri (26’ st Locchi), D’Angelo; Mariotti (24’ st Buzzi), Ferri Marini (41’ st Simeone), Pauselli; Longo (24’ st Essoussi). A disp. Guerri, Del Siena, Pedrelli, Piermarini. Allenatore Bricca.

Arbitro: Cavacini di Lanciano (Pelotti-Selleri)

Reti: 32’ pt Marzierli, al 4’st Saio, al 30’ st Riccobono, 35’ st Marzierli.

Note: ammoniti Cretella (G), Pauselli (S). Angoli: 5-3 per il Grosseto. Recupero o’ pt e 4’ st. Spettatori paganti circa 1000.

GROSSETO – Il Sansepolcro esce sconfitto oltre i suoi demeriti dal Grosseto, una delle squadre più accreditate del girone per la promozione in serie C. I maremmani costringono fin da subito la squadra di Bricca a difendersi: le uniche occasioni arrivano con veloci ripartenze che però non vengono sfruttate. Al 15’ i bianconeri si rendono pericolosi con il colpo di testa ravvicinato di Ferri Marini che costringe il portiere Raffaelli alla miracolosa deviazione in angolo. Sansepolcro ancora vicino al gol con il dinamico Mariotti. Alla mezz’ora, però, il Grosseto passa in vantaggio: Marzierli al centro dell’area non ha difficoltà a mettere in rete complice un’incertezza del portiere Patata. Il gioco, poi, ristagna nella zona centrale del campo.

Nella ripresa, dopo il gol in apertua di Saio, non c’è più storia: Riccobono e ancora Marzierli rendono pesante la domenica del Sansepolcro.