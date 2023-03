Sansepolcro, la spinta del Buitoni Ma l’Angelana è un osso duro

SANSEPOLCRO

Tenta l’allungo in classifica il Sanseolcro: oggi al Buitoni saranno di fronte il migliore attacco, quello bianconero, con 46 reti segnate (col capocannoniere del girone, Riccardo Valori con 15 centri), e la meno perforata difesa del torneo, quella dell’Angelana, con 22 reti incassate. Gara difficile, ma che il Sansepolcro deve far sua considerando che l’Ellera non avrà una partita facile a Pontevalleceppi e che il 19 marzo Armillei e soci si dovranno recare ad Ellera. Il tecnico dei biturgensi recupera per la partita odierna gli squalificati Quadroni e Pedrelli; ha ripreso Patata e con lui tutti gli acciaccati, per cui la compagine biturgense dovrebbe essere al completo. Nicolò D’Urso è un attaccante che milita nel Castiglione del Lago, che ha perso ieri lo scontro diretto con il Lama per le zone tranquillità, ma che è stato anche un ex Sansepolcro; a lui chiediamo un giudizio sulla lotta al vertice tra i bianconeri e l’Ellera.

"Sono uno forse un pò di parte – dice – spero, ovviamente, che il Sansepolcro ce la possa fare anche se ancora è lunga e dura. A parte il cuore credo che la squadra di Armillei abbia una panchina, o meglio una rosa lunga, per cui la vedo favorita nello scontro con l’Ellera per il passaggio in serie D anche se la compagine corcianese ha fior di attaccanti, vedi Colombi, Polidori e Peluso, ma il Sansepolcro mi sembra più compatta".

COSI’ IN CAMPO (ORE 15)

SANSEPOLCRO: Patata, Del Siena, Pedrelli, Croce, Nuti, Burzigotti, Braccini, Locchi, Essoussi, Valori, Mariotti. All. Armillei. ANGELANA: Buini, Pauselli, Capati, Subbicini, Bolletta, Giannini, Capezzuolo, Ragnacci, Ventanni, Confessore, Pauselli. All. Pierotti.

Arbitro: Trotta di Foligno.

Fabio Patti